Macau prova viabilidade de "um país, dois sistemas"

Para Fernando Chui Sai On, que cessa funções na sexta-feira, ao longo do seu último mandato à frente do Governo de Macau ficou "demonstrado ao mundo o sucesso da aplicação do princípio `um país, dois sistemas` com características próprias de Macau e comprovado que o princípio `um país, dois sistemas` é totalmente viável, alcançável e querido por todos".

Chui Sai On falava perante o Presidente da China, Xi Jinping, durante um jantar de celebração do 20.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), que em 20 de dezembro de 1999 regressou à tutela da China, depois de mais de 400 anos de administração portuguesa.