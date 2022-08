Macau regista maior afluência turística desde fim da quarentena obrigatória

Num comunicado, a DST sublinhou que a média diária de visitantes ficou perto de 11.700 entre 12 e 18 de agosto, mais 56% do que na semana anterior e muito acima da média registada em julho (315 turistas).

O número de visitantes em Macau caiu em julho 98,8% em termos anuais, devido ao surto de covid-19 que atingiu o território a partir de 18 de junho.

Durante o surto, os turistas que viessem a Macau teriam de se submeter a uma quarentena obrigatória no regresso à China continental, medida que foi levantada em 03 de agosto.

No sábado, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que os estrangeiros residentes na China continental podem visitar a região, "sem autorização prévia das autoridades sanitárias", a partir de hoje.

A DST tinha anunciado, na sexta-feira, que "está a reiniciar o trabalho promocional presencial" na China continental.

No final deste mês, vai ser "lançada uma caravana promocional itinerante `Sentir Macau, Sem Limites`" em nove cidades da província vizinha de Guangdong e, para o início de setembro, "está prevista a realização da ação de grande envergadura `Semana de Macau em Qingdao, Shandong`".

Ao mesmo tempo, as autoridades anunciaram que estão a apostar no uso de plataformas `online`, redes sociais, `sites` de comércio eletrónico e agências de viagens.

Macau enfrentou em junho e em julho o pior surto de covid-19 desde o início da pandemia, tendo registado seis mortos e mais de 1.800 infetados nesse período.

O território endureceu as medidas de controlo, com impacto na economia local, muito dependente do turismo da China continental e da indústria do jogo.