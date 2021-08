Macau só tem 2% de vacinados entre idosos com mais de 80 anos

"A taxa de vacinação na faixa etária entre os 60 e os 69 anos é de 21%; entre os 70 e os79 anos é cerca de 10% e é de apenas 2% na faixa etária de mais de 80 anos", indicou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, em comunicado.

Em Macau, as autoridades têm-se desdobrado em apelos à vacinação, cuja oferta ultrapassa a procura por parte da população que, desde fevereiro, pode ser inoculada, necessitando apenas de fazer uma marcação prévia, à exceção dos idosos, desde esta segunda-feira.

Até agora, apesar da vacina ser gratuita e da população poder escolher uma das duas vacinas disponíveis, pouco mais de um terço da população foi vacinada.

"A atual taxa de vacinação em Macau ainda é pouco satisfatória, nem pode sequer atingir o nível de imunidade de grupo, o que pode levar a um maior risco para os idosos e pessoas com doenças crónicas na comunidade", sublinhou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"Nos últimos dias, o número diário de doses de vacina administrada é entre 3.000 e 4.000 e não há uma tendência evidente de crescimento. No entanto, a epidemia atual no interior da China está a alastrar-se a várias províncias e cidades a curto prazo, e não é descartada uma eventual propagação" ao território, alertou.

Macau só identificou 59 casos desde o início da pandemia, não tendo registado qualquer morte ou surto comunitário, bem como infeções entre profissionais de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.227.765 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.378 pessoas e foram registados 972.127 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.