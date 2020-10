Macau sobe alerta de tempestade tropical

À 1h00 da última madrugada em Lisboa, o tufão Saudel estava a cerca de 510 quilómetros a sudeste, em direção à ilha de Hainão, a sul da China, à velocidade de dez quilómetros por hora (km/h), indicaram.



De acordo com os SMG, o sinal 3 deverá continuar em vigor durante a manhã, esperando que o vento na região se intensifique, mas a probabilidade de emitir o sinal 8 é, de momento, baixa.



"O vento sustentável em Macau já está ou espera-se que atinja valores entre 41 km/h e 61 km/h, acompanhado com rajadas de cerca de 110 km/h", referiram.



A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.



Para este ano, os SMG tinham previsto a ocorrência de quatro a seis tempestades tropicais no território, com a época de tufões a terminar "no final de setembro".