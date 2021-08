Macau suspende vacinação no terceiro dia de testes massivos à população

O único local que estava a realizar a vacinação suspendeu os serviços, segundo uma nota divulgada esta quinta-feira pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



O Centro Desportivo Mong-Há "suspendeu os serviços de vacinação, hoje 5 de agosto" e "passou a realizar testes de ácido nucleico", pode ler-se no comunicado, num momento em que o fluxo de milhares de pessoas está a colocar sob pressão a capacidade de resposta dos postos de testagem, agora 42 no total, incluindo 28 em Macau e 14 na área da Taipa e Coloane (Cotai).



Problemas informáticos causaram inicialmente problemas na marcação dos testes e na criação do código QR de saúde que vigora no território, o que levou já as autoridades a pedirem desculpa à população.



Os quatro casos da variante Delta do novo coronavírus levaram na terça-feira o governo de Macau a declarar o "estado de emergência imediata" no território "em risco de sofrer um surto" comunitário.



As autoridades anunciaram o encerramento de espaços culturais, desportivos e de diversão, bem como a suspensão ou cancelamento de atividades que se podiam traduzir na aglomeração de pessoas.



Macau detetou 63 casos desde o início da pandemia, não registando qualquer morte. Nenhum profissional de saúde foi infetado ou identificado qualquer surto comunitário.