Macau vai pagar mais de 160 ME para construir habitação pública em novos aterros

O CCECC recebeu uma carta do Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas de Macau a informar que a empresa tinha conquistado a empreitada de conceção e construção de habitação pública nos Novos Aterros da Areia Preta, a leste da península de Macau.

Segundo um comunicado divulgado no sábado, o projeto situado no Lote A1 dos aterros, com uma área de quase 17.600 metros quadrados, vai incluir edifícios de habitação social, estacionamento público e espaços comerciais e para serviços sociais.

Num dos territórios mais densamente povoados do mundo e cujo impacto da pandemia de covid-19 tem afetado a construção, a oferta habitacional e o emprego local têm sido apontados como uma das prioridades pelo Governo de Macau.

O CCECC comprometeu-se a terminar o projeto em cerca de três anos e meio.

O grupo chinês disse que este será o primeiro grande projeto de construção civil em Macau a adotar métodos de construção prefabricada, e que irá "melhorar a qualidade de vida e aliviar a escassez de terrenos".

Em julho, a Macau Renovação Urbana anunciou a assinatura de acordos, com valor total superior a três mil milhões de patacas (326 milhões de euros), para a construção de seis torres residenciais, também nos Novos Aterros da Areia Preta.

O Governo de Macau prometeu construir 28 mil apartamentos de habitação pública só nos Novos Aterros da Areia Preta, uma ilha artificial de 1,38 quilómetros quadrados.

De acordo com as autoridades da região, os cinco novos aterros vão receber, ao todo, cerca de 162 mil pessoas.

O "plano urbanístico de novos aterros", aprovado por Macau em 2008 e ratificado por Pequim em 2009, ainda em desenvolvimento, previa cinco novos terrenos para a região, num total de 3,5 quilómetros quadrados.