Macau vai reforçar segurança em estabelecimentos comerciais após explosão

A decisão foi tomada durante uma reunião interdepartamental convocada na quarta-feira pelo chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, após uma visita aos quatro feridos, ainda internados no centro hospitalar Conde de S. Januário, na explosão ocorrida na terça-feira, num restaurante, devido a uma fuga de gás.

Na reunião com os vários departamentos, Chui Sai On garantiu o reforço das medidas de segurança e prevenção em estabelecimentos comerciais, nomeadamente no "número de inspeções às lojas que usam gases inflamáveis", de acordo com o mesmo comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

Num balanço anterior, as autoridades tinham referido que uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, três das quais em estado grave, na explosão. Na quarta-feira, as autoridades elevaram para quatro o número de feridos hospitalizados.

"Sensibilizar o público para as medidas de segurança a adotar na conservação e utilização de botijas de gás" é outra das medidas apontadas pelo chefe do Executivo de Macau, que incumbiu as autoridades de "acompanharem a situação dos feridos e dos familiares da vítima mortal, prestando-lhes todos os tratamentos médicos de que necessitem".

Uma análise preliminar do Corpo de Bombeiros concluiu que uma fuga de gás terá ocorrido durante a substituição de botijas de gás num restaurante localizado no edifício.

Fernando Chui Sai On pediu também aos serviços "o reforço da prevenção" e a investigação "com a maior brevidade possível" sobre as causas da fuga de gás, referiu o mesmo comunicado.