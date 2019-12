Macau/20 anos. Visita de Xi é recompensa, dizem analistas de Hong Kong

Em declarações à Lusa, um analista de Hong Kong, Lam Hoi, considerou que o Governo chinês está a procurar cidades que possam substituir Hong Kong nas relações com as empresas estrangeiras devido à crescente desconfiança dos residentes locais e dos crescentes conflitos entre Pequim e a região administrativa especial chinesa.

"Macau é obediente, e gradualmente vai substituir Hong Kong como centro financeiro para garantir o desenvolvimento do plano da Grande Baía" Guangdong-Hong Kong-Macau, apresentado no início deste ano, afirmou.

Ao contrário de Hong Kong, há mais de seis meses palco de protestos antigovernamentais, Macau abraçou a integração, com poucas perturbações pró-democracia ou sentimentos anti Pequim.

Para o vice-presidente da Associação de Jovens Comentadores, Victor Chan, "a impressão de muitos residentes de Hong Kong sobre Macau continua a ser a do passado, acreditando eles que Macau é um parente pobre da cidade".

A Associação dos Jovens Comentadores foi fundada pelo deputado Holden Chow, vice-presidente da Aliança Democrática para o Progresso de Hong Kong, o maior partido pró-Pequim na região semi-autónoma chinesa.

Contudo, com o apoio de Pequim, Macau desenvolveu-se rapidamente nos últimos 20 anos como capital mundial do jogo, com um Produto Interno Bruto `per capita` muito superior ao de Hong Kong, o que coloca o território administrado por Portugal até 19 de dezembro de 1999 entre os três países mais ricos do mundo.

Um professor na Universidade Baptista de Hong Kong também destacou a crescente importância de Macau na área financeira, nos últimos anos.

"As novas medidas, como o estabelecimento de uma bolsa de valores em renminbi em Macau, no âmbito do plano de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, publicado em fevereiro deste ano, mostra a crescente importância de Macau nos próximos anos", disse Bruce Lui.

Lui acrescentou que dar mais incentivos a Macau implica que os responsáveis de Pequim esperam que Hong Kong possa ser mais como Macau e possa cumprir as exigências e expetativas da China para Hong Kong.

Contudo, este objetivo pode ser difícil de alcançar, devido aos passados coloniais e aos sistemas judiciais muito diferentes.

"Uma vez que a maioria dos centros financeiros internacionais usam a lei comum, Macau, que usa a lei cívica, pode ter mais dificuldades em aumentar a confiança dos investidores. Por outro lado, Macau está principalmente dependente da indústria do jogo, o que torna difícil o desenvolvimento de um sistema financeiro vibrante", afirmou Lui.

Para o académico, as medidas excecionais de segurança durante a visita de Xi Jinping, que chegou hoje a Macau, são uma resposta aos violentos protestos em Hong Kong, nos últimos seis meses.

"A segurança reforçada é a maneira de prevenir quaisquer potenciais manifestações, palavras de ordem e conflitos que possam causar embaraço durante a visita do Presidente Xi", disse.

Apesar de reconhecer a necessidade de segurança, Bruce Lui considerou que algumas ações, incluindo a suspensão da circulação do sistema de metro ligeiro da Taipa, a instalação de postos de controlo temporários na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a recusa de entrada em Macau a alguns residentes de Hong Kong, são desnecessárias e perturbam os residentes.

Um consultor da Universidade Chinesa de Hong Kong afirmou que as medidas de segurança "são desproporcionais". "O Presidente Xi está assustado, uma vez que pensa que `inimigos do Governo chinês` podem atuar em Macau", disse Allan Au.

Para Au, é improvável que Macau ou qualquer outra cidade chinesa venha a ocupar o lugar de Hong Kong no futuro mais próximo.

"Macau tem mais vantagens da indústria do jogo, mas falta-lhe uma fundação estável nas indústrias financeiras. Estas duas regiões administrativas especiais não vão assumir o papel uma da outra, uma vez que têm a sua própria especialização no desenvolvimento económico", afirmou.

Uma estudante universitária de Hong Kong disse ver o "rumor da substituição" como uma "manobra política" do Governo chinês.

"Macau aprovou a lei de segurança em 2009 sem protestos de larga escala, o que mostra que Macau já estava sob forte controlo da China, enquanto Hong Kong continua a ser resistente, o que outras cidades não podem fazer. Os investidores ainda têm confiança na nossa cidade", considerou Krista Lau.