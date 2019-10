Macri reconhece derrota nas eleições que marcam regresso do peronismo ao poder

"Precisamos de uma transição pacífica que traga paz a todos os argentinos, porque o mais importante é o bem-estar de todos os argentinos", declarou Macri, perante os seus apoiantes no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Com 92,83% dos votos escrutinados, Alberto Fernández, que tem como vice a ex-Presidente Cristina Kirchner, obteve 47,88%, à frente do atual chefe de Estado, com 40,60%.

Na Argentina ganha-se na primeira volta com apenas 45% dos votos ou mesmo com 40% desde que haja uma diferença de dez pontos com o segundo colocado.