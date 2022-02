Macron acena com cimeira entre Putin e Biden. Kremlin sublinha que não há planos concretos

Um comunicado da presidência francesa adianta que, em sucessivas conversas telefónicas com os dois líderes, Emmanuel Macron propôs a realização de uma cimeira sobre segurança e estabilidade estratégica na Europa: num primeiro momento entre Vladimir Putin e Joe Biden "e depois com todas as partes envolvidas".De acordo com o Eliseu, os presidente russo e norte-americano aceitaram o encontro, que, todavia, "".

Cândida Pinto, enviada especial da RTP à Ucrânia

O Kremlin veio já esta segunda-feira frisar que não há ainda planos concretos para uma cimeira entre Vladimir Putin e Joe Biden, para acrescentar que podem ser organizadas, a qualquer momento, uma conversa telefónica ou mesmo uma reunião.



O presidente francês falou por duas ocasiões com Putin e outras duas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, para além de ter conversado com Joe Biden, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Macron conversou com Putin durante duas horas e 45 minutos, segundo precisou o Eliseu. A prioridade de França, assinalou o gabinete de Emmanuel Macron, é repor o cessar-fogo no leste da Ucrânia, teatro de um crónico conflito entre forças regulares ucranianas e separatistas pró-Rússia.



Entretanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Pescov, acentuou que "há um entendimento sobre a continuação do diálogo a nível dos ministros" dos Negócios Estrangeiros. "Falar de planos concretos para a organização de uma cimeira é prematuro", acrescentou.



Fonte do Eliseu frisou que o conteúdo do comunicado sobre a possibilidade de uma cimeira entre os presidentes russo e norte-americano aponta para um "acordo de princípio". Com uma condição: que a cimeira "seja preparada em substância, pelo que falta que falta que os ministros [dos Negócios Estrangeiros] a discutam".



"Caso contrário, não teríamos dito as coisas da mesma forma e estaria em condições de dizer quando o dia, onde, etc.", prosseguiu a mesma fonte.



"O comunicado foi discutido, na sua formação, com as duas partes. Não fizemos sair isto por nossa iniciativa", rematou.



Escalada do conflito





Este início de uma semana decisiva para a diplomacia fica ainda marcado pela reunião desta segunda-feira entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, com o homólogo ucraniano. O encontro irá servir para abordar a crescente crise a leste e os novos desenvolvimentos.

Vladimir Putin preside esta segunda-feira a uma reunião "extraordinária" do Conselho de Segurança russo, adiantou o Kremlin.



Durante o fim de semana, houve uma escalada do conflito com um aumento de confrontos na região do Donbass e a Bielorrússia a anunciar que os exercícios militares conjuntos com Moscovo vão continuar.







No sábado, observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) anunciaram que foram registadas mais de 1.500 violações do cessar-fogem apenas 24 horas. A organização decidiu, por isso, convocar para hoje uma reunião extraordinária para debater a situação.