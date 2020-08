Macron acusa Erdogan de conduzir uma política anti-Europa

De acordo com uma entrevista publicada na revista Paris Match, citada pela agência France-Presse (AFP), o chefe de Estado de França disse que" e, por essa razão, "é um fator de destabilização"."A Europa tem de ver as coisas de frente e assumir responsabilidades", explicitou Macron, acrescentando que não é "a favor da escalada" de tensões com Ancara, mas não acredita na "diplomacia impotente".As declarações de Macron surgem um dia antes de uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Fort Bréganon, em Bormes-les-Mimosas, residência de verão de todos os chefes de Estado franceses.





Erdogan descreveu quarta-feira como "pirataria" as atividades de países que se opõem à Turquia no Mediterrâneo.A busca unilateral de hidrocarbonetos por parte de Ancara aumentou as tensões com países da União Europeia (UE), em particular com a Grécia, que reclama o território que está a ser explorado.Erdogan também criticou, de forma subentendida, o governo francês.Paris anunciou na última semana que iria enviar dois navios de guerra e dois aviões para o Mediterrâneo oriental, em sinal de apoio a Atenas.