Macron admite "erro de estratégia" na política de saúde

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, visitava o hospital parisiense de la Pitié-Salpêtrière, quando respondeu a uma interpelação sobre a sua política de saúde, dizendo, segundo citação do diário Le Monde: ".





O chefe de Estado francês considerou-se responsável pela forma como o sistema de saúde foi reestruturado desde que assumiu a presidência em 2017, fazendo referência à reforma anunciada em 2018 e apelidada “Minha Saúde 2022”, que prometia um reforço da oferta de cuidados médicos com o investimento de 3,4 mil milhões de euros no setor até 2022.



Macron reconheceu que o plano “não era suficiente” e a sua "relação com o tempo e amplitude não era, de todo, suficiente em relação ao estado em que estava o setor hospitalar”.



“Eu estava convencido de que se estava a mudar as coisas” e “é muito cruel para mim [admitir o erro]”, disse Macron, acrescentando que a medida seria “uma ótima estratégia, mas a ser executada dez anos antes”.



Complementando e esclarecendo o que já tinha anunciado no dia anterior, Emmanuel Macron estabeleceu as principais linhas do plano futuro a favor do setor hospitalar. Durante a visita, Macron anunciou que o ministro da Saúde, Olivier Véran, tinha "ordem" para iniciar, a partir da próxima semana, um trabalho de concertação com vista a melhorar os salários e carreiras dos profissionais de saúde.



O chefe de Estado francês lamentou que uma das principais medidas do plano de emergência para os hospitais públicos apresentado em novembro de 2019 por Agnès Buzyn, então ministro da Saúde, e pelo primeiro-ministro Edouard Philippe, não tenha sido compreendida.



“Ninguém diz que é uma boa ideia. Provavelmente não é uma boa ideia, portanto temos de a esquecer e reinvestir de forma diferente ", reconhece Macron.



O presidente francês congratulou-se pela “extraordinária capacidade de encontrar soluções em tempo recorde" durante a crise de 2019 e revelou que procura inspiração no modelo delineado nesse período.



Em março, Macron anunciava que esta “é a maior crise sanitária no espaço de um século” e injetou 100 mil euros no plano de emergência, sublinhando que a economia francesa tem de ser protegida “custe o que custar”.



Na sexta-feira, Emmanuel Macron constatou que este “custe o que custar não vai durar para sempre” e sublinhou que “é preciso encontrar outras formas de regulação” que não partam de “uma lógica orçamental, mas de uma lógica sanitária”.





O chefe de Estado francês sublinhou que os quatro pilares em que o futuro plano deverá assentar consistem na revalorização dos salários e das carreiras dos profissionais de saúde, investimento nos edifícios e material, criação de um sistema mais flexível e mais “descentralizado” e, por fim, numa nova organização do sistema de saúde com base no território.







A Covid-19 já provocou a morte de mais de 27 mil franceses e o país regista perto de 180 mil casos confirmados.