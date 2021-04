Macron afirma que França não deixará ninguém pôr em causa a estabilidade do Chade

O Presidente francês afirmou hoje, no funeral do chefe de Estado do Chade, Idriss Déby Itno, morto em combate, que "a França nunca deixará que ninguém, nem hoje nem amanhã, ponha em causa a estabilidade e integridade do Chade".