Macron afirma que nova data para saída foi o "melhor compromisso possível"

"A data de 31 de outubro protege-nos" porque é "uma data chave", um dia antes da futura Comissão Europeia entrar em funções em 01 de novembro, explicou o chefe de Estado francês, em conferência de imprensa, em Bruxelas, após a conclusão da cimeira europeia extraordinária dedicada a uma nova prorrogação da data do `Brexit`.

Ao cabo de uma "maratona" negocial concluída perto das 02:00 locais (01:00 de Lisboa), a UE a 27, que há três semanas já prolongara a data do `Brexit` de 29 de março até 12 de abril, decidiu conceder uma nova extensão, solicitada por Theresa May, para lhe dar tempo para alcançar por fim uma maioria positiva no parlamento britânico que permita a aprovação do Acordo de Saída, chumbado já por três vezes pela Câmara dos Comuns.

Emmanuel Mácron reconheceu, contudo, que "houve diferentes sensibilidades" entre os `27`, já que boa parte dos quais queria "uma longa extensão", em cerca de um ano.

Segundo o Presidente francês, a decisão de participar ou não nas eleições europeias de 26 de maio "pertence aos britânicos", mas seria "barroco" fazê-lo enquanto organiza o Brexit.

Também em Bruxelas e após a cimeira europeia extraordinária, a primeira-ministra britânica afirmou que, apesar da nova extensão para a saída da União Europeia até 31 de outubro, o Reino Unido ainda pode deixar a UE em 22 de maio, antes das eleições europeias e por isso "sem ter que realizar eleições".

"Se um acordo for alcançado e as obrigações legais puderem ser ratificadas antes de 22 de maio, poderemos sair sem ter que realizar eleições europeias", disse.

Minutos antes, o presidente do Conselho Europeu pediu ao Reino Unido para não desperdiçar esta nova oportunidade, mas não excluiu taxativamente a possibilidade de o processo não estar finalizado em 31 de outubro, a nova data para o `Brexit`.

O novo prolongamento do Artigo 50.º "exige" a participação do Reino Unido nas eleições europeias (23 a 26 de maio) e contempla uma revisão intercalar do processo de saída do Reino Unido da União Europeia por ocasião do Conselho Europeu de 20 e 21 de junho.

Em aberto fica a possibilidade de o Reino Unido abandonar a UE a qualquer momento, antes da data agora fixada, se o parlamento britânico ratificar o Acordo de Saída celebrado entre o bloco europeu e o Governo britânico em novembro de 2018.