Macron alerta para necessidade de refundação da Europa

"Este Conselho Europeu é uma etapa importante. Devemos daqui retirar todas as ilações. [O `Brexit`] demonstra que a nossa UE tem uma componente de fragilidade [...] e que precisa de ser profundamente refundada", sustentou.

Emmanuel Macron disse acreditar que a cimeira extraordinária de hoje será marcada pela "dignidade e unidade" dos 27, num momento que é "grave".

"O acordo que foi alcançado, em respeito pela vontade demonstrada pelo povo britânico, é na minha opinião um bom acordo, e eu apoio-o. Desejo que possamos abordar também a relação futura com o Reino Unido, uma relação que ainda terá de ser definida, e que será trabalhada nos próximos meses, espero eu que com o mesmo método", salientou.

Embora assuma que é "evidente" que o Reino Unido continuará a desempenhar um papel importante no panorama europeu, o Presidente francês insistiu que a relação futura entre o bloco comunitário e Londres tem que salvaguardar dois pontos essenciais.

"O primeiro é que haja regras de concorrência que permitam proteger os nossos interesses em todos os setores, particularmente no âmbito ambiental. O segundo é a questão da pesca e do acesso mútuo as águas. Que os nossos pescadores estejam bem protegidos deve ser uma prioridade na negociação da relação futura, e isso ficará bem presente no quadro das conclusões deste Conselho", enumerou.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 reúnem-se hoje em Bruxelas para endossar o projeto do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e a declaração política da relação futura pós-`Brexit`.