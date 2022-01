Macron assume "totalmente" querer chatear franceses não vacinados

Michel Euler - EPA

Apesar da polémica, Emmanuel Macron não retira o que disse sobre os não-vacinados. O Presidente francês assumiu "totalmente", esta sexta-feira, as suas polémicas declarações de que queria chatear os franceses não vacinados contra a covid-19, condenando quem "tornou a liberdade em irresponsabilidade".