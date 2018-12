Macron cede aos coletes amarelos mas não convence

Foto de Epa/Yoan Valat

Emmanuel Macron falou ao país ao início da noite de segunda-feira para admitir que ainda não foi possível dar resposta a todas as reivindicações, e anunciar entre outras medidas um aumento do salário mínimo.



Entre as medidas que envolvem melhor retribuição do trabalho, Emmanuel Macron anunciou a redução de impostos.



Palavras que para já não sossegam o protesto.





A Antena 1 ouviu ao telefone Emelyne Gobillot, uma ativista do movimento colete amarelo da região de Sens, na Borgonha, que depois de ouvir a intervenção do presidente Macron, decidiu com um grupo de outros ativistas retomar o protesto com um bloqueio de camiões.





Os protestos continuam esta terça-feira estão convocadas manifestações em Saint Michel, protestos convocados para o meio-dia na região de Paris onde começaram as manifestações do maio de 68.Também esta terça-feira, a oposição de esquerda decide se avança ou não com uma moção de censura.Já depois da declaração de Emmanuel Macron o líder socialista na Assembleia Nacional disse que a decisão vai ser tomada esta terça-feira.