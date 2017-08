Macron dá prioridade à "luta contra o terrorismo islamita"

Graça Andrade Ramos - RTP 29 Ago, 2017, 12:21 / atualizado em 29 Ago, 2017, 12:21 | Mundo

Perante a Conferência dos embaixadores franceses, reunida no Eliseu, em Paris, Macron revelou ainda que um grupo de contacto sobre a Síria se irá reunir em setembro nas Nações Unidas em Nova Iorque, afirmando que os "principais envolvidos" na guerra síria estarão envolvidos, sem contudo mencionar participantes nem referir se se trata de um novo grupo de trabalho para a paz naquele pais.



O Presidente francês referiu ainda os "resultados concretos" obtidos pela cooperação com a Rússia quanto à diminuição do uso de armas químicas na Síria, sem fornecer mais detalhes.O Presidente francês acabou de regressar de uma viagem de três dias pela Europa central para conseguir apoios a uma reforma da diretiva europeia sobre trabalhadores deslocados pelas empresas, sinal de que as politicas comunitárias se mantêm no cerne das suas preocupações.



Emmanuel Macron anunciou também uma viagem ao Médio Oriente na próxima primavera, que irá incluir Israel e os territórios palestinianos, de forma a ajudar à constituição da solução de dois Estados e promover assim o processo de paz na região.



"Iremos prosseguir os nossos esforços com as Nações Unidas para encontrar uma solução de dois estados, Israel e Palestina, vivendo em segurança lado a lado com fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional, com Jerusalém como capital de ambos os Estados", disse o Presidente aos seus embaixadores.



A viagem irá incluir ainda o Líbano e a Jordânia, afirmou Macron.

Irão e Venezuela

Emmanuel Macron destacou ainda a importância de trabalhar para manter o acordo nuclear com o Irão de 2015. "Não há alternativa" ao acordo, afirmou numa mensagem direta ao Presidente norte-americano Donald Trump.



"Não há alternativa ao regime na não proliferação nuclear", garantiu Macron. "No contexto que estamos a viver, o acordo de 2015 é o que nos permite estabelecer um diálogo exigente e construtivo com Teerão", disse.



Em 2016, após o acordo nuclear, a França estabeleceu com o Irão vários acordos comerciais e empresariais, sobretudo na área petrolífera e de transportes.



Macron referiu-se ainda à situação na Venezuela, referindo-se ao Governo do Presidente Nicolas Maduro como uma "ditadura" e criticando qualquer tolerância para com o regime.



"Os nossos concidadãos não compreendem como alguns puderam ser tão complacentes com o regime que está a desenvolver-se na Venezuela. Uma ditadura que tenta sobreviver à custa de um risco humanitário sem precedentes, enquanto os recursos do país se mantêm consideráveis", criticou.



Quase 130 pessoas morreram em quatro meses de manifestações de rua contra o Governo venezuelano e a eleição de uma Assembleia Constituinte pró-Maduro, que substituiu o Parlamento dominado pela oposição.

Cimeira sobre o clima em dezembro

Macron, cujos índices de popularidade estão a registar mínimos históricos de cerca de 40 por cento ao fim de quatro meses e que já teve de remodelar o Governo, anunciou esta manhã uma nova cimeira internacional sobre o clima a 12 de dezembro, dois anos depois do acordo assinado por 195 países.



O Eliseu quer assim relançar o Acordo sobre o Clima, periclitante depois do seu abandono decretado este ano por Trump.



A cimeira servirá para "fazer um ponto da situação sobre a sua aplicação e mobilizar os financiamentos indispensáveis" à sua implementação, afirmou Macron.



O encontro irá incluir o "Banco Mundial e todos os parceiros que desejarem associar-se", acrescentou o Presidente, revelando que em finais de setembro irá pedir perante a Assembleia Geral da ONU a adoção de um "pacto mundial" sobre o ambiente.



O Acordo sobre o Clima entrou em vigor a 4 de novembro de 2016.