Macron diz a Zelensky que só "os ucranianos podem liderar negociações" pela paz

"Nós ajudá-los-emos", frisou Macron numa mensagem na rede social X, após falar ao telefone com o presidente ucraniano.

Se Donald Trump "conseguir realmente convencer o presidente Putin a travar a agressão contra a Ucrânia, esta será uma excelente notícia", acrescentou.

Para Macron, os europeus terão a missão de "reforçar a sua segurança coletiva para se tornarem mais autónomos".

"A França desempenhará o seu papel na íntegra neste sentido. Vamos tornar já a Europa mais forte e soberana", vincou.

Também o chefe de Estado ucraniano abordou nas redes sociais a conversa com o homólogo francês, relatando uma "conversa produtiva" em que transmitiu as recentes conversas com Trump e o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

"Precisamos de desenvolver uma estratégia eficaz em conjunto com a América e a Europa para alcançar uma paz justa e sentarmo-nos juntos à mesa das negociações. Discutimos muitas questões importantes, incluindo garantias de segurança e propostas específicas da França", revelou Zelensky.

"É importante que tenhamos a mesma visão do que deve ser um fim justo para a guerra. Obrigado por todos os vossos esforços pela nossa segurança comum no futuro e pelo vosso compromisso com o princípio de `nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia`", acrescentou numa nota na rede social Telegram.

Volodymyr Zelensky já tinha apelado hoje, na Conferência de Segurança de Munique, para que os Estados Unidos e à Europa se unam no apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

A primeira conversa telefónica desta semana entre Donald Trump e Vladimir Putin, e o seu desejo declarado de abrir negociações imediatas sobre a Ucrânia, provocou ondas de choque em Kiev e na Europa, levantando receios de que o conflito fosse resolvido em seu detrimento.

Zelensky já garantiu que só aceitará reunir-se pessoalmente com Putin depois de ser negociado um plano comum com o Presidente dos Estados Unidos.

O chefe de Estado ucraniano, que adiantou que o Presidente norte-americano lhe deu o número de telemóvel pessoal, acredita que Trump é a chave para acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Zelensky afirmou também que os Estados Unidos, incluindo a anterior administração de Joe Biden, nunca viram a Ucrânia como um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).