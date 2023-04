Macron diz que ouviu protestos dos franceses mas insiste em lei das reformas

Macron promete melhorias em várias áreas, quer diálogo e um novo pacto do trabalho.Protestos que parecem não parar com uma manifestação geral em França agendada já para o dia 1 de maio.

Na noite de segunda-feira, depois do discurso de Macron, a líder do CGT, a principal organização sindical francesa, anunciou que este protesto será histórico pela afluência e vai contar com a presença de sindicatos de vários países.





Reportagem de José Manuel Rosendo.