Macron e Biden querem que China ajude a pôr fim à guerra na Ucrânia

A informação foi avançada por fonte diplomática francesa.A mesma fonte adiantou que o telefonema mostrou ainda “a vontade comum da França e dos EUA de envolver os chineses no fim da guerra na Ucrânia e construir uma paz durável”.Macron e Biden formularam ainda o desejo de “obter dos chineses uma contribuição para o esforço global de cooperação Norte-Sul”, bem como de “construir com a China uma agenda comum sobre a biodiversidade”.Para Macron, “a China pode desempenhar um papel importante na procura de um caminho para a paz na Ucrânia”.Na visita de três dias, Macron vai encontrar-se com a comunidade francesa residente na capital chinesa para “expor as questões e objetivos” da deslocação.

Na quinta-feira, o presidente francês vai reunir-se com o homólogo chinês. Um encontro, que conta também, com a presença da Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen.

Os dois representantes europeus terão agendas próprias, Ursula von der Leyen tem prevista outra reunião com Xi Jinping, mas desta vez sozinha. A par da Ucrânia – a líder do executivo comunitário falará com o presidente ucraniano antes de rumar ao país asiático, segundo indicou uma porta-voz, e pretende abordar com Xi Jinping as relações União Europeia-China.e consequentes restrições sanitárias draconianas impostas por Xi Jinping que só foram levantadas no final de 2022.As restrições impostas por Pequim congelaram as relações entre os dois países e testaram os franceses residentes na China. Paris aposta agora numa conexão a todos os níveis, especialmente entre os estudantes dos dois países.O presidente francês vai acompanhado pelo realizador Jean-Jacques Annaud e do músico Jean-Michel Jarre. E vai insistir nas ligações culturais, nesta quarta-feira vai inaugurar o festival franco-chinês "Croisements", apresentado como o maior festival estrangeiro na China.A visita de Macron termina na sexta-feira numa visita a Guangzhou, onde vai participar num intercâmbio com estudantes chineses e jantar com Xi Jinping, que pretende ser mais íntimo após a pompa e circunstância do jantar de Estado agendado para quinta-feira.

Última reunião foi em novembro



A última vez que os dois líderes estiveram reunidos, depois da pandemia da covid-19, foi em novembro na cimeira do G20, que decorreu em Bali.No entanto, os factos desiludiram as expetativas e Pequim, manteve a linha de não condenação da invasão russa à Ucrânia.Segundo a AFP, para a Presidência francesa, só a China pode “fazer pender o equilíbrio” para o bem e para o mal. E só os europeus podem sensibilizar os chineses para o “grande impacto” da guerra na União Europeia, e portanto nos seus próprios interesses, uma vez que a Europa é um “dos principais parceiros comerciais” de Pequim.

Na visita à China Emmanuel Macron vai acompanhado por 50 empresários franceses, incluindo os administradores da Airbus, EDF, Alstom ou Veolia.