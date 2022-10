Macron e Sunak discutem "importância da relação entre Reino Unido e França"

Em comunicado, um porta-voz de Downing Street informou que o “primeiro-ministro falou com o presidente francês, esta manhã”. Na conversa, Macron felicitou Sunak pela nomeação e “enfatizou a importância que atribui à relação do Reino Unido com a França”.



“Nosso vizinho e aliado”, frisou.



Os dois líderes concordaram que “há uma enorme variedade de áreas em que a cooperação Reino Unido-França é vital”, nomeadamente em questões como a situação na Ucrânia, a crise climática, questões de Defesa e Economia.



O novo chefe de Governo britânico também referiu “os fortes vínculos históricos e culturais” entre dos dois países europeus.



“O primeiro-ministro e o presidente Macron discutiram uma série de questões globais, incluindo a invasão da Ucrânia pela Rússia”, refere o comunicado do Gabinete do primeiro-ministro britânico, no qual se salienta que os dois líderes concordaram com a “importância de continuar a trabalhar em apoio à Ucrânia”.



À medida toda a Europa enfrenta a ameaça de um inverno difícil, “com custos de energia crescentes resultantes da invasão de Putin, os líderes decidiram trabalhar juntos para garantir um futuro energético mais estável. Isso inclui aumentar a cooperação em energia nuclear”.



Rishi Sunak aproveitou ainda a reunião para destacar a “importância de ambas as nações tornarem a rota do Canal [da Mancha] completamente inviável para os traficantes de pessoas”. Nesta questão, comprometeram-se a aprofundar a “parceria para impedir roteiros mortais pelo Canal que beneficiem o crime organizado”.



De acordo com Downing Street, Macron e Sunak pretendem encontrar-se pessoalmente em breve e organizar uma cimeira Reino Unido-França, no próximo ano.