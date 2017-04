"Macron é um extremista do Centro"

Miguel Symanski analisou a entrevista do candidato presidencial à RTP e garante que Macron é um homem pronto a apostar tudo no reforço do eixo Paris-Berlim, "o que para os países do Sul como Portugal, pode não ser uma boa notícia".



O comentador do Jornal 2 lembra que o antigo ministro da economia de François Hollande parece disposto a uma aliança tanto com Angela Merkel, como com Martin Schulz.



Perante um entendimento com a atual chanceler alemã "teremos o reforço da política "schäubliana", se o vencedor das eleições alemãs de setembro for o antigo presidente do parlamento europeu, "pode existir alguma descompressão, com a Alemanha a admitir gastar algum do seu excedente orçamental em políticas de reforço da coesão norte-sul".



Segundo Miguel Symanski, Macron, o Homem do Centro, funcionará na Europa como um reforço da política alemã, mais do que um elemento capaz de levar o Sul a ter uma posição firme no centro das decisões necessárias