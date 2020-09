Macron em Beirute apela a reformas

Durante a visita , Macron vai encontrar-se com vários responsáveis políticos libaneses.



O Presidente francês deverá pressionar a classe política para que faça verdadeiras reformas que respondam à revolta do povo libanês.



Ontem esteve reunido o ex-primeiro ministro Saad Hariri, um dos homens fortes dos sunitas.



Hoje vai encontrar-se com o presidente Michel Aoun e vai ainda reunir-se com os representantes das nove forças políticas do país.