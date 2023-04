Macron em Pequim. China quer "construir caminho para a Paz"

Convicção expressa por Emanuel Macron, no arranque da visita oficial de três dias à China.



O chefe de estado francês vai falar, esta quinta-feira, com o presidente chinês sobre a querra e sobre as relações económicas entre a Europa e a China.



Ao lado de Emanuel Macron estará a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.