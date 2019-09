Macron força conversações entre Estados Unidos e Irão

RTP25 Set, 2019, 15:04 | Mundo

“Devemos voltar à mesa para discussões francas e exigentes sobre a atividade nuclear, a atuação do Irão na região, as suas atividades balísticas, mas também ter uma abordagem mais ampla do que são as sanções”, disse aos jornalistas o Presidente francês após a sua intervenção no debate geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.



“Espero que possamos avançar nas próximas horas”, acrescentou.



O Chefe de Estado francês continua a tentar encontrar uma solução diplomática exequível para resolver a crise atual.Emmanuel Macron já se encontrou duas vezes com o homólogo iraniano para tentar que se realize uma reunião bilateral entre Donald Trump e Hassan Rohani.



“Tive uma longa discussão de uma hora e meia com o Presidente Rohani, penso que permitiu esboçar vias de passagem. Elas são ténues”, revelou.



A reunião foi “extremamente direta e precisa. Falámos do que é importante e sobretudo procurámos vias e propostas de solução”, acrescentou.



Para o Presidente francês, agora já existem condições para os líderes dos Estados Unidos e do Irão se reunirem nas Nações Unidas. Porém, Macron confessa que a decisão final não depende dele.



"Acredito que tenham sido criadas as condições, neste contexto, para um rápido retorno às negociações", admitiu o Chefe de Estado francês depois de realizar reuniões separadas com ambos os líderes.



Contudo, "depende da vontade de ambos os lados", acrescentou.



Na opinião de Emmanuel Macron, o caminho a seguir divide-se em três importantes vertentes.



Em primeiro lugar, o Irão deve ser totalmente impedido de possuir armas nucleares; segue-se um plano de segurança regional; por último, mas não menos importante, devem ser levantadas as sanções económicas impostas pelos Estados Unidos.



No entanto, “se não forem encontrados os termos de uma negociação corre-se o risco de uma escalada e a menor provocação pode levar a reações exageradas” e essa situação deve ser “absolutamente evitada”.

A hora H

As exigências de ambas as partes continuam firmes, mas para Emmanuel Macron esta pode ser a última oportunidade para os dois líderes se reunirem.



"Não acho que nas próximas semanas e meses haverá uma oportunidade para ele [Rohani] voltar aos Estados Unidos e não acredito que o Presidente Trump vá a Teerão", revelou o Presidente francês.



"É uma oportunidade física para aproveitar, porque acho que a melhor maneira de iniciar uma negociação é ter uma reunião, ter uma discussão franca entre os dois principais protagonistas", assegurou.



Numa entrevista à CNN, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, disse que o Irão estaria disposto a assinar um acordo com os Estados Unidos se as sanções impostas por Donald Trump fossem suspensas.



No entanto, o Presidente norte-americano parece não estar a facilitar um entendimento entre as duas potências.



No seu discurso na segunda-feira, Donald Trump não deu nenhuma indicação de que estaria a planear aliviar a política de "pressão máxima" imposta ao Irão.



"Enquanto o comportamento ameaçador do Irão continuar, as sanções não serão levantadas. Elas serão reforçadas", garantiu o chefe de Estado norte-americano na Assembleia Geral das Nações Unidas.





"Todas as nações têm o dever de agir. Nenhum Governo responsável deve subsidiar a sede de sangue do Irão", concluiu.

“Acusações sem fundamento"

Os Huthis, apoiados politicamente pelo Irão, grande rival regional da Arábia Saudita, reivindicaram entretanto responsabilidade pelo ataque.

As relações entre Washington e Teerão agravaram-se com a decisão unilateral de Donald Trump. Em maio do ano passado, o Presidente norte-americano decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear iraniano e restabeleceu as sanções económicas contra o Irão.Apesar de a França continuar a tentar acalmar os ânimos, os seus esforços também estão condicionados pela pressão que os Estados Unidos exercem sobre as outras potências mundiais signatárias do acordo.As tensões entre estas duas frentes aumentaram consideravelmente desde dia 14 devido a um ataque contra duas instalações petrolíferas na Arábia Saudita, na região do Golfo Pérsico.O ataque comfoi inicialmente atribuído ao Irão pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, acusou imediatamente os iranianos de terem "lançado um ataque sem precedentes contra o maior fornecimento energético mundial".No entanto, na segunda-feira, três dos signatários do acordo nuclear iraniano, firmado em 2015, voltaram a condenar “firmemente” o Irão pelo ataque contra as instalações petrolíferas.O Presidente francês Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson acreditam que não pode haver “outra explicação possível” e responsabilizam o Irão pelo ataque.A declaração conjunta, divulgada na segunda-feira durante a Assembleia Geral, só conseguiu irritar os líderes iranianos.Em resposta, Hassan Rohani considerou as alegadas "acusações sem fundamento". O Presidente do Irão acrescentou ainda que tais comentários "irresponsáveis" podem vir a definir uma "tendência perigosa" na região.O Ministério das Relações Exteriores iraniano também não ficou indiferente ao comunicado conjunto e considerou as alegações “altamente destrutivas e provocadoras”.