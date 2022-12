Macron insta UE a rápida resposta a subvenções adotadas pelos EUA

À entrada para o Conselho Europeu em Bruxelas, Macron salientou que, “para manter uma concorrência equitativa com os EUA, a União Europeia deve ir mais depressa, simplificar as regras e adotar uma resposta macroeconómica e um nível de ajudas que permita responder, ser equivalente, ao que fazem os americanos”.

Os 27 estão a tentar encontrar uma resposta comum para ajudar a indústria face à crise energética provocada pela guerra na Ucrânia e pela corrida aos subsídios dos Estados Unidos. No entanto, as ondas de choque do recente escândalo de alegada corrupção da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu que envolve o Catar também estão em cima da mesa.

“Devemos ter uma resposta para manter uma concorrência leal e defender os grandes projetos, especialmente sobre energias verdes e as tecnologias do futuro na Europa”, frisou Macron., Ursula von der Leyen, que, na quarta-feira, enviou uma carta às capitais dos 27 Estados-membros propondo mudanças nas regras das ajudas estatais, em 2023, para enfrentar o “duplo desafio” de regras norte-americanas contra inflação e da crise energética.”, como do gás e da eletricidade que bateram máximos, ao mesmo que tempo que lei norte-americana da redução da inflação (IRA - Inflation Reduction Act) está a “prejudicar a competitividade europeia” através de incentivos como investimentos e subsídios.

O plano norte-americano adotado este verão por Washington prevê 370 milhões de dólares de investimentos na luta contra as alterações climáticas.

Ursula von der Leyen pediu um ajuste temporário às “regras em matéria de auxílios estatais durante alguns anos” para, assim, “facilitar o investimento público e fomentar esta transformação sem precedentes”.Duas semanas depois da viagem do presidente francês aos EUA, onde exigiu concessões ao homólogo norte-americano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou aos eurodeputados, em Estrasburgo, que “esta lei corre o risco de conduzir uma concorrência desleal”.A curto prazo, Ursula von der Leyen propôs a flexibilização das regras dos auxílios estatais para encorajar as empresas a manter o investimento na Europa e reforçar o plano de desenvolvimento de energias renováveis e a afastar-se dos hidrocarbonetos russos.após as numerosas sanções já adotadas, incluindo o limite máximo sobre os preços do petróleo russo.Portugal está representado na reunião pelo primeiro-ministro, António Costa.

Catargate também vai estar em cima da mesa

Os líderes europeus vão também discutir o alegado caso de corrupção que abalou o Parlamento Europeu e que implicou o Catar, anfitrião do mundial de futebol.À chegada à cimeira, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou que as acusações “são um golpe para a democracia”.

“A minha mensagem é que não haja imunidade, nada deve ser varrido para debaixo do tapete”, acrescentou.