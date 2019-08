Macron junta-se a Trump na conferência de imprensa final

Lusa26 Ago, 2019, 07:35 | Mundo

A cimeira do G7, a decorrer em Biarritz, no sudoeste de França, deverá terminar hoje ao meio-dia. A energia nuclear do Irão e os incêndios na Amazónia têm dominado as discussões.

Macron recebeu na sexta-feira, naquela estância balnear do sudoeste do país, os dirigentes dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá, e Japão.