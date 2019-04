Macron, Merkel e Sánchez condenam atos terroristas

Lusa21 Abr, 2019, 12:57 | Mundo

"Profunda tristeza após os ataques terroristas em igrejas e hotéis no Sri Lanka. Condenamos veementemente esses atos hediondos. Toda a nossa solidariedade com o povo do Sri Lanka e nossos pensamentos para todos os parentes das vítimas neste dia da Páscoa", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social Twitter.

Também a chanceler alemã, Angela Merkel, condenou o "ódio religioso e intolerância que se manifestaram tão terrivelmente hoje [e que] não devem prevalecer", segundo uma mensagem colocada no Twitter por um porta-voz.

Angela Merkel lamentou, ainda, que "pessoas reunidas para celebrar a Páscoa fossem deliberadamente alvejadas".

No mesmo sentido é a mensagem deixada no Twitter pelo chefe de Governo espanhol: "A minha mais forte condenação aos terríveis ataques no Sri Lankla", escreveu Pedro Sánchez, lamentando as "dezenas de vítimas que estavam a celebrar a Páscoa da Ressurreição que nos fazem chorar".

"O terror e a barbárie nunca nos dobrarão", concluiu Pedro Sánchez.

Até ao momento, estão contabilizados pelo menos 187 mortos, um dos quais português, em oito atentados ocorridos em hotéis de Luxo e igrejas, onde estavam a ser celebradas as tradicionais missas pascais.

