Macron no Eliseu: "Finalmente vejo a ecologia na política"

No Jornal 2 a ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia e antiga Vice-Presidente da Federação Europeia de Ecologia, destaca vários elementos no programa de Macron para França que são sinais de uma mudança de paradigma na política, e podem ser motores para o resto de uma Europa que a França quer voltar a liderar. O nuclear é uma dessas áreas onde se esperam mudanças. Emmanuel Macron, defende o desmantelamento progressivo da infraestrutura nuclear no país. É uma mudança de paradigma político num país que até agora sempre mostrou resistência neste domínio.



A Professora Catedrática do Departamento de Ciências da Vida Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade de Coimbra, fala no novo presidente francês como parte de uma nova geração de líderes mundiais apostados em colocar em destaque a agenda para o crescimento sustentável e o combate às alterações climáticas.



"Há no programa do novo presidente medidas para a agricultura que apoiam as pequenas cooperativas numa aposta na economia circular", refere a especialista que acredita a ecologia voltou a ter um lugar de destaque na política de um grande país europeu.