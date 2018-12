Macron pede regresso à normalidade em Paris

Fotos: Reuters

A oposição exige eleições antecipadas. O presidente francês já pediu ao primeiro-ministro que se sente à mesa com os partidos da oposição e com representantes dos coletes amarelos.



Durante a reunião de emergência, este domingo no Eliseu, onde todos esperavam uma imposição de um estado de alerta, Macron colocou água na fervura e pediu um regresso à normalidade, o mais rápido possível.



Este fim de semana, principalmente no sábado, cerca de 136 mil pessoas juntaram-se à mobilização dos 'coletes amarelos'.



Uma manifestação que desencadeou numa forte onda de violência, com muitos estragos e focos de incêndio em viaturas e alguns edifícios.



O jornalista Carlos Pereira, do Luso Jornal em França, refere que os estragos formam feitos por grupos de extrema-direita e extrema-esquerda, que se misturaram à manifestação.



O rasto de destruição na capital francesa foi de tal forma violento que nem o Arco do Triunfo foi poupado, mesmo com cinco mil polícias na rua.Só na capital, cerca de 400 pessoas foram interpeladas pela polícia, sendo que 378 acabaram detidas. O último balanço destes confrontos aponta para mais de duzentos feridos.Ainda relacionado com estes protestos, que decorrerem um pouco por toda a França, no sul do país, um motorista morreu na sequência de um acidente numa fila de trânsito provocado por uma coluna de 'coletes amarelos'.Sobe desta forma para três o número de mortes relacionadas com os protestos contra o aumento do custo de vida, iniciados há várias semanas em França.