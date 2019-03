Macron pondera proibir protestos nos Campos Elísios

O fim-de-semana ficou marcado por novos protestos dos coletes amarelos pelas ruas de Paris. E uma vez mais uma das principais avenidas da capital francesa foi severamente atingida.



A manifestação dos coletes amarelos, no sábado, terminou novamente com um cenário de destruição. O conhecido restaurante Fouquet, nos Campos Elísios, foi incendiado. Vários outros locais ficaram destruídos, como lojas e até carros que estavam no local.