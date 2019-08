Macron quer encontro entre Donald Trump e Hassan Rouhani

Apesar de Rouhani ter afirmado primeiramente que não se encontraria com o seu homólogo norte-americano, o Presidente iraniano já admite sentar-se com Donald Trump para negociar. Por sua vez, o Presidente dos EUA, revela estar igualmente disponível para este encontro, caso as "circunstâncias" para tal estejam reunidas.





Emmanuel Macron disse que os negócios entre os dois países passam por "compensações económicas" ao Irão e linhas de crédito.







Por sua vez, o clima entre o Presidente francês e Bolsonaro é de tensão devido aos incêndios na Amazónia. Esta segunda-feira, Macron mostrou-se aborrecido com os comentários "extremamente desrespeitosos" feitos pelo seu homólogo brasileiro relativamente à primeira-dama francesa, Brigitte Macron. O Presidente francês disse esperar que o Brasil tenha em breve "um Presidente à altura".