Macron quer incluir ambiente e direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais

“Vinte anos após a proclamação da nossa Carta dos Direitos Fundamentais, que consagrou em particular a abolição da pena de morte em toda a União, gostaria que pudéssemos atualizar esta Carta, em particular para ser mais explícita quanto à proteção do ambiente ou o reconhecimento do direito ao aborto”, afirmou o Chefe de Estado francês.







A referência de Emmanuel Macron surge precisamente um dia depois de o Parlamento Europeu ter eleito a nova presidente do hemiciclo: a maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu, que se opõe pessoalmente à interrupção voluntária da gravidez.







No discurso com cerca de 30 minutos que marcou o início da presidência francesa do Conselho da União Europeia, Macron saudou a Europa construída sobre um modelo único no mundo de equilíbrio entre liberdade, solidariedade, tradição e progresso”.





“Esta construção sem precedentes com 70 anos pôs fim às incessantes guerras civis do nosso continente”, numa Europa que “manteve o leme com firmeza durante a pandemia”, no esforço de vacinação e na recuperação económica.

No entanto,

“Somos a geração que está a redescobrir a precariedade do Estado de Direito e dos valores democráticos”, afirmou Emmanuel Macron perante os eurodeputados, em Estrasburgo.







Macron mencionou não só as ameaças externas à União Europeia, nomeadamente a atual crise às portas da Europa, entre a Ucrânia e a Rússia, mas também os perigos internos, numa referência a países como a Hungria ou a Polónia.







“Há vozes que se levantam para colocar em causa os nossos grandes textos fundamentais, aceites de forma soberana pelos Estados-Membros aquando da sua adesão. (…) O fim do estado de Direito é o reino da arbitrariedade, um sinal de regresso aos regimes autoritários”, afirmou.







Para a questão com a Rússia, o Chefe de Estado francês propõe o diálogo "franco e exigente" com Moscovo,





“A segurança coletiva do nosso continente exige um rearmamento estratégico da Europa como potência de paz e equilíbrio, em particular no diálogo com a Rússia”, afirmou.





Na visão do líder francês, a Europa deve ser firme “na rejeição do uso da força, ameaças, coerção e na defesa da livre escolha dos Estado para participarem nas organizações ou alianças (…) à sua escolha, a inviolabilidade das fronteiras, a integridade territorial, a rejeição das esferas de influência”.





No plano social, Emmanuel Macron acrescenta que o programa da presidência francesa do Conselho da União Europeia pretende, por exemplo, “reduzir desigualdades salariais entre homens e mulheres, criar novos direitos para os trabalhadores nas plataformas digitais e introduzir quotas para mulheres nos conselhos de administração das empresas”.





Quando faltam poucos meses para as eleições presidenciais em França – a primeira volta acontece a 10 de abril – Macron fala para a Europa sobre a importância de uma resposta comum à emergência climática e à revolução digital, que considera serem os grandes desafios do século XXI.







“Nem o regresso ao nacionalismo nem a dissolução das nossas identidades serão respostas para o mundo de amanhã”, concluiu.