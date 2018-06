Macron quer sanções para quem recusar acolher imigrantes

Emmanuel Macron disse no último sábado que a União Europeia não pode admitir egoísmos nacionais.



Macron participa este domingo numa minicimeira convocada pelo presidente da Comissão Europeia para discutir as migrações.



Jean Claude Juncker convidou os líderes de 16 estados-membros da União para um encontro preparatório do Conselho Europeu do final da semana, que irá discutir os problemas relacionados com as migrações: acolhimento de refugiados e concessão de asilo.



As autoridades portuguesas não foram convidadas para esta minicimeira que acontece em Bruxelas.