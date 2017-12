Partilhar o artigo Macron recebe Erdogan na próxima sexta-feira com "questão dos direitos humanos" na agenda Imprimir o artigo Macron recebe Erdogan na próxima sexta-feira com "questão dos direitos humanos" na agenda Enviar por email o artigo Macron recebe Erdogan na próxima sexta-feira com "questão dos direitos humanos" na agenda Aumentar a fonte do artigo Macron recebe Erdogan na próxima sexta-feira com "questão dos direitos humanos" na agenda Diminuir a fonte do artigo Macron recebe Erdogan na próxima sexta-feira com "questão dos direitos humanos" na agenda Ouvir o artigo Macron recebe Erdogan na próxima sexta-feira com "questão dos direitos humanos" na agenda

Tópicos:

Paris,