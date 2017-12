Macron recebe Netanyahu em plena crise no Médio Oriente

Lusa10 Dez, 2017, 16:46 | Mundo

Macron saudou Netanyahu à chegada ao Palácio do Eliseu pouco depois da 14:00 (13:00 em Lisboa) e logo entraram para um almoço de trabalho, a que se seguirá uma declaração conjunta à comunicação social.



Macron considerou “desapropriada” a decisão do Presidente norte-americano de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, à margem das negociações com os palestinianos.



O Presidente francês também fez um apelo a todos para a calma, perante o receio de que a situação venha a “colocar em perigo a estabilidade na região”.



Após a passagem por Paris, Netanyahu será recebido na segunda-feira, em Bruxelas. pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia para abordar a situação do processo de paz no Médio Oriente, após a polémica decisão de Washington sobre Jerusalém.



O primeiro-ministro israelita, antes de viajar para a Europa, queixou-se de que enquanto ouvia “vozes a criticar a decisão histórica do presidente Trump”, não ouviu nenhuma a criticar “o lançamento de foguetes contra Israel” que se seguiu e o “terrível incitamento” contra o seu povo.



“Não aceitarei esta hipocrisia”, sublinhou o governante, que é também chefe da diplomacia do seu país, acrescentando que tencionava apresentar “a verdade de Israel, sem medo, e com a cabeça bem erguida”.