Macron reconhece "responsabilidade" de França no genocídio no Ruanda

“Estando aqui hoje, com humildade e respeito, ao vosso lado, reconheço a extensão das nossas responsabilidades”, afirmou esta quinta-feira o chefe de Estado francês junto ao memorial do genocídio de Gisozi, em Kigali.







Emmanuel Macron acrescentou que França tem o dever de admitir “o sofrimento que infligiu ao povo ruandês, ao ter feito prevalecer durante muito tempo o silêncio em vez de um exame de verdade”. O Presidente francês apelou aos sobreviventes do massacre pelo “presente do perdão”.





"As autoridades francesas tiveram a lucidez e a coragem de qualificar o que se passou como um genocídio, mas a França não foi capaz de tirar as devidas conclusões", acrescentou.

"Ao querer prevenir o conflito regional ou a guerra civil, [a França] estava efetivamente ao lado de um regime genocida. Ao ignorar os avisos dos observadores mais conscientes, a França assumiu uma responsabilidade avassaladora numa espiral que culminou no pior dos cenários, ainda que procurasse precisamente evitá-lo", assumiu Emmanuel Macron.





No entanto, o Presidente francês assinalou que não houve cumplicidade direta nos crimes. "Os assassinos que fizeram perseguições nos pântanos, nas colinas e nas igrejas não tinham a face de França. A França não foi cúmplice", sublinhou.







A visita do Presidente francês acontece após a publicação de um relatório, divulgado em março, em que se concluía que a atitude colonial de França cegou as autoridades francesas e que o Governo francês, na altura liderado por François Mitterrand, teve responsabilidades “sérias e avassaladoras” ao não prever os massacres.







O relatório, sob coordenação do historiador Vincent Duclert, concluiu que o Governo francês ignorou os sinais da deriva racista e genocida do Governo hutu, liderado pelo Presidente Juvenal Habyarimana.







O abate do avião onde seguia este responsável ruandês, a 6 de abril de 1994, foi o ponto de partida para um dos maiores massacres da história contemporânea, tendo resultado na morte de 800 mil pessoas - tutsis e hutus moderados - em apenas 100 dias.







No entanto, o mesmo relatório absolveu as autoridades francesas de cumplicidade direta nas mortes que ocorreram em 1994.





Outro relatório divulgado recentemente pelo Ruanda concluiu que a França estava ao corrente da preparação para o genocídio. "Os responsáveis franceses armaram, aconselharam, treinaram, equiparam e protegeram o Governo do Ruanda", adiantava o documento.







As afirmações de Emmanuel Macron sobre o massacre no Ruanda vão mais longe que a dos antecessores. No entanto, os ruandeses aguardavam com expetativa um pedido de desculpas oficial por parte de França, por não ter na altura ajudado a impedir o genocídio.







"Devia ter-se desculpado claramente em nome do Estado francês e não faz isso. Mesmo pedindo perdão, ele [Macron] não o fez", lamentou Egide Nkuranga, presidente do Ibuka, uma das mais importantes associações de apoio às vítimas do genocídio tutsi.







Ainda assim, esta visita assume grande significado simbólico e é vista como a derradeira etapa na normalização de relações entre os dois países ao fim de mais de 25 anos de tensões na sequência da tragédia de 1994.





Nkuranga reconhece que Macron "tentou explicar o genocício, como aconteceu, o que [os franceses] não fizeram e as suas responsabilidades". Um passo "muito importante que mostra que nos compreende" e que mostra que o pedido de desculpas oficial e formal poderá estar mais próximo, acrescenta o responsável.