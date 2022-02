Macron tenta mais um esforço diplomático com Vladimir Putin

Depois de um dia de novas tensões no leste da Ucrânia, com várias violações do cessar-fogo, Emmanuel Macron voltou a falar com Vladimir Putin este domingo, numa tentativa diplomática para evitar a invasão russa.



O Eliseu revelou que irá lançar um comunicado sobre a situação, numa conversa que começou por volta das 23h00 de Paris, uma da manhã em Moscovo.



Apesar de Boris Johnson ter falado em bons sinais da conversa entre os presidentes russo e francês, os americanos continuam pessimistas em relação às pretensões russas.



Anthony Blinken afirmou novamente que Vladimir Putin já decidiu invadir a Ucrânia. Uma notícia reportada na CBS, que revela que os Estados Unidos têm informações de foram dadas ordens às tropas russas para avançar.