Macron vai à China falar da guerra e questões económicas

Para Paris, a China é um ator “incontornável” perante os vários desafios da atualidade internacional, a começar com o conflito na Ucrânia devido à proximidade de Pequim com a Rússia, enquanto a diplomacia chinesa encara o encontro entre Macron e Jinping como necessário para planear o desenvolvimento futuro das relações sino – francesas e para “aprofundar a cooperação com a França e a Europa em vários campos”.Em território chinês, Macron estará acompanhado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os dois representantes europeus terão agendas próprias, mas irão ter uma reunião comum, prevista para quinta-feira, com o presidente chinês.Ursula von der Leyen tem prevista outra reunião com Xi Jinping, mas desta vez sozinha. A par da Ucrânia – a líder do executivo comunitário falará com o presidente ucraniano antes de rumar ao país asiático, segundo indicou uma porta-voz, e pretende abordar com Xi Jinping as relações UE-China.