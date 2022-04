Macron venceu primeira volta das presidenciais

Os resultados provisórios do escrutínio de domingo, divulgados na internet pelo Ministério, indicam que a candidata da União Nacional (extrema-direita), Marine Le Pen, conseguiu 23,41 % dos votos e que o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon obteve 21,95%.No quarto lugar ficou o ex-jornalista e comentador político Éric Zemmour (direita radical), com 7,05% dos votos, seguido da candidata do maior partido de direita francês, Os Republicanos, Valérie Pécresse, com 4,79% dos votos.Também abaixo da importante fasquia dos 5% - que permite o reembolso das despesas de campanha, pelo Estado – ficaram o ambientalista e eurodeputado Yannick Jadot, com 4,58%, o ruralista Jean Lassalle, com 3,16%, o comunista Fabien Roussel, com 2,31%, Nicolas Dupont-Aignan (movimento “República de pé”), com 2,07%, a socialista presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, com 1,74%, o sindicalista Philippe Poutou, com 0,77% e, em último lugar, Nathalie Arthaud (partido Luta Operária) com 0,57%.De acordo com o Ministério do Interior francês, a abstenção ficou em 25,1%, tendo votado 35.419.228 eleitores.A segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 24 de abril, opondo Emmanuel Macron e Marine Le Pen.O Presidente francês poderá ser reeleito segundo sondagens realizadas hoje após a primeira volta. Macron conta com entre 54% e 51% das intenções de voto contra 46%-49% para Le Pen, o que significa que a disputa seria muito mais renhida do que há cinco anos, quando o Presidente ganhou com 66,1% dos votos e a candidata da União Nacional obteve 33,9%.