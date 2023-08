Pelo menos 13 pessoas morreram e 80 ficaram feridas em tumultos no Madagáscar. Foi na cerimónia de abertura dos Jogos nas Ilhas do Oceano Índico. Sete das 13 vitimas são crianças.

A confusão aconteceu na entrada do Estádio nacional, onde cerca de 50 mil pessoas se preparavam para assistir à cerimónia.



Ao tentarem fugir, muitas acabaram por ser pisadas e não conseguir escapar.



O primeiro-ministro do Madagáscar diz que o balanço do número de vítimas é ainda provisório.



Está por esclarecer o que motivou a confusão e tentativa de fuga da multidão.