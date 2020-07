Madeleine McCann. Terminaram as escavações na Alemanha

Terminaram já as escavações num terreno perto de Hannover, na Alemanha, relacionadas com a investigação ao caso de Madeleine McCann, a criança desaparecida no Algarve. As autoridades terão encontrado vários objetos na cave secreta do suspeito que estão agora a ser analisados.