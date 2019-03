Madem e PRS assinam coligação para parlamento e Governo da Guiné-Bissau

Lusa13 Mar, 2019, 08:05 | Mundo

"Este acordo político é para estabilizar o país", afirmou Alberto Nambeia, presidente do PRS, sublinhando que é preciso haver entendimento para o desenvolvimento do país.

Segundo Alberto Nambeia, que falava na sede do Madem, em Bissau, capital do país, onde o acordo foi assinado, é altura de todos os guineenses lutarem pela sua terra.

"A Guiné-Bissau não merece o que se passa hoje. A guerra entre nós não acaba com as greves, más estradas e saúde. Só assim conseguimos garantir tudo para os nossos filhos", acrescentou.

O PRS, segunda maior força política da Guiné-Bissau, esteve no Governo durante a atual legislatura, depois de o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) ter ganhado as eleições de 2014 e ter formado um executivo inclusivo.

O Madem-G15, criado há oito meses por um grupo de dissidentes do PAIGC, concorreu pela primeira vez a eleições legislativas.

"Quero agradecer este espírito de humildade, maturidade política que o PRS acaba de ter, revela amor à pátria", afirmou Braima Camará, líder do Madem.

Braima Camará agradeceu também ao PRS a "oportunidade" de terem uma "maioria clara" para estabilizar a Guiné-Bissau.

"O Madem e o PRS é que têm condições para ter uma maioria para salvar a pátria", frisou.

O acordo assinado entre os dois partidos é de incidência parlamentar e governativa e o primeiro-ministro será designado pelo partido com maior representação parlamentar.

Na terça-feira, o PAIGC assinou também um acordo de incidência parlamentar com a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau para garantir a maioria no parlamento.

Mais de 761 mil eleitores guineenses foram chamados às urnas no domingo para eleger o novo parlamento guineense entre os candidatos apresentados por 21 partidos políticos.

A Comissão Nacional de Eleições deverá divulgar os resultados provisórios do escrutínio hoje.