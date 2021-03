Madem-G15 condena espancamento de bloguista Aly Silva e apela a respeito por liberdade de expressão

"É importante relembrar a todos os intervenientes no processo de consolidação da democracia que o Madem-G15 condena com veemência o ocorrido e apela para o respeito dos direitos nobres, como liberdade de expressão e informação, direito à vida e integridade física dos cidadãos e segurança", refere, em comunicado, o partido.

O Madem-G15, segunda força política mais votada nas legislativas de 2019 na Guiné-Bissau, integra a coligação no Governo na Guiné-Bissau.

No comunicado, pede também às "instituições do Estado responsáveis pela proteção dos cidadãos" para dedicarem "os seus maiores esforços" para evitar que estes atos se repitam, "proporcionado o cumprimento das leis da República, como forma de encontrar a verdadeira concórdia nacional".

O partido, liderado por Braima Camará, pede também ao Ministério Público para que proceda "à devida investigação para apurar responsabilidades".

O bloguista guineense Aly Silva foi sequestrado na terça-feira, no centro de Bissau, e espancado, tendo depois sido abandonado nos arredores da cidade.

Várias organizações da sociedade civil têm denunciado diversas violações dos direitos humanos contra ativistas, políticos, deputados e jornalistas e órgãos de comunicação social.

Um dos casos mais recentes foi o de dois ativistas políticos do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15), segunda força política do país e que integra a coligação no Governo, que denunciaram publicamente terem sido espancados alegadamente por guardas da Presidência guineense, dentro do Palácio Presidencial, um caso a que o Ministério Público guineense ainda não deu seguimento, de acordo com a Liga dos Direitos Humanos.