Madem-G15 indica Satu Camará para segunda vice-presidente do parlamento guineense

Lusa21 Jun, 2019, 12:20 | Mundo

"Após análise e discussão, a comissão permanente do Madem-G15 aprovou como proposta o nome da deputada Satu Camará, segunda vice-coordenadora nacional do partido, para preencher o lugar de segunda vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional Popular", pode ler-se no comunidade à imprensa, emitido após a reunião da comissão permanente do partido, realizada na quinta-feira.

Antiga militante do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Satu Camará já assumiu funções de ministra do Interior na Guiné-Bissau e é a primeira mulher guineense a ter a patente de major-general.

O líder do partido, Braima Camará, abdicou quinta-feira da sua candidatura ao lugar de segundo vice-presidente do parlamento.

O Madem, partido criado por dissidentes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e segundo mais votado nas legislativas de 10 de março, mantém um braço-de-ferro com a maioria parlamentar por causa do lugar do segundo vice-presidente da mesa do hemiciclo.

O Madem indicou o seu líder, Braima Camará, para aquele posto, mas em duas votações este não mereceu a confiança da maioria de deputados, que pedem que aquele partido indique uma outra figura para o lugar.

O partido, que detêm 27 dos 102 lugares no parlamento, tinha, até agora, recusado indicar outro nome.

O parlamento da Guiné-Bissau está dividido em dois grandes blocos, um, que inclui o PAIGC (partido mais votado, mas sem maioria), a APU-PDGB, a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, com 54 deputados, e outro, que juntou o Madem-G15 (segundo partido mais votado) e o Partido de Renovação Social, com 48.

Mais de três meses depois das legislativas, o Presidente guineense, José Mário Vaz, continua sem indigitar um primeiro-ministro, o que permitirá a formação de um novo Governo.

José Mário Vaz cumpre cinco anos de mandato no domingo e marcou eleições presidenciais para 24 de novembro.