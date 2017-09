Madrid decide reforçar o controlo ao orçamento da Catalunha

Lusa15 Set, 2017, 16:40 | Mundo

"Criámos este novo mecanismo de controlo das despesas", anunciou o ministro do Orçamento, Cristobal Montoro, no final do Conselho de Ministros do Governo espanhol.

Segundo Montoro, o Estado irá substituir a Generalitat (executivo regional) nos pagamentos, para garantir os serviços públicos e que não se gaste "nem um euro" no financiamento de "uma atividade ilegal" como o referendo de autodeterminação de 01 de outubro.

O Governo espanhol deu 48 horas de prazo ao presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, para que aprove um acordo de "não disponibilidade orçamental" sobre o orçamento catalão que não esteja vinculado a serviços públicos fundamentais, como salários, saúde, educação e serviços sociais.

Se o acordo não for aprovado nesse prazo, será o próprio ministro da Fazenda, Cristóbal Montoro, que o implementará e o Estado espanhol assumirá o pagamento das despesas que não estejam ligadas a esses serviços essenciais.

"Não estamos a substituir competências mas sim a garantir que os pagamentos não vão a nenhuma atividade ilegal", insistiu Montoro que se mostrou convencido de que a Generalitat acabará por cumprir as diretrizes do Governo central.

Com esta decisão, Madrid pretende dificultar as pretensões da Generalitat que insiste em organizar o referendo separatista em 01 de outubro próximo que já foi declarado ilegal por Madrid.

O vice-presidente do Governo catalão, Oriol Junqueras, enviou no início da semana um ofício a Cristóbal Montoro em que o informava de que se negará ao "controlo político" que pensa existir ao ter de enviar semanalmente para Madrid informação detalhada sobre as despesas da Generalitat.

O Tribunal Constitucional espanhol suspendeu na semana passada, como medida cautelar, todas as leis regionais aprovadas pelo Parlamento e pelo Governo da Catalunha que davam cobertura legal a esse referendo.

Os partidos separatistas têm uma maioria de deputados no parlamento regional da Catalunha desde setembro de 2015, o que lhes deu a força necessária, em 2016, para declararem que iriam organizar este ano um referendo sobre a independência, mesmo sem o acordo de Madrid.

Os independentistas defendem que cabe apenas aos catalães a decisão sobre a permanência da região em Espanha, enquanto Madrid se apoia na Constituição do país para insistir que a decisão sobre uma eventual divisão do país tem de ser tomada pela totalidade dos espanhóis.

O conflito entre Madrid e a região mais rica de Espanha, com um PIB superior ao de Portugal, cerca de 7,5 milhões de habitantes, um terço da área de Portugal, uma língua e culturas próprias, arrasta-se há várias décadas.