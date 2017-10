Madrid estabelece quinta-feira como limite para Puigdemont esclarecer o Governo

RTP16 Out, 2017, 10:36 / atualizado em 16 Out, 2017, 11:05 | Mundo

Na comunicação desta manhã, o governo espanhol respondeu à missiva de Carles Puigdemont com um ultimato: o líder da Catalunha tem até às 10H00 (9H00 de Lisboa) de quinta-feira para “repor a legalidade” na região e evitar dessa forma que Madrid ative o artigo 155 da Constituição espanhola.



“O senhor Puigdemont tem uma última oportunidade para esclarecer e voltar à legalidade”, disse a vice-presidente do Governo, Soraya Sáenz de Santamaría.



Soraya Sáenz de Santamaría, nesse curto comunicado, lamentou que Puigdemont “não tenha cumprido em responder sim ou não” à questão deixada por Madrid sobre se no dia 10 de outubro tinha declarado a independência da Catalunha.



Nesse sentido deixou o repto ao presidente da Generalitat, lembrando-o que basta esclarecer o governo com um “sim” ou “não”.



Puigdemont pede diálogo a Madrid

O presidente do Governo regional da Catalunha enviou esta segunda-feira uma carta ao chefe do executivo espanhol, Mariano Rajoy, em que volta a propor diálogo, sem precisar se declarou ou não a independência da região, como Madrid pretendia.



Carles Puygdemont pretende fixar "o mais rapidamente possível" uma reunião para explorar eventuais acordos. A missiva não clarifica se na passada terça-feira declarou ou não a independência da Catalunha, esclarecimento exigido pelo Governo espanhol.



Puigdemont pede antes um encontro com Mariano Rajoy o “mais rápidamente possível” para estabelecer uma ponte de diálogo para os dois próximos meses.



"A nossa oferta de diálogo é honesta apesar de tudo o que aconteceu", refere o presidente da Generalitat, que pede a Rajoy para “renunciar à repressão” e aceitar “o mais rapidamente possível uma reunião”.



O líder da Catalunha fez questão de esclarecer a Rajoy que o pedido de diálogo lançado a 10 de Outubro não deve ser lido pelo governo central como um sinal de fraqueza ou debilidade, mas antes "uma proposta honesta para encontrar uma solução para relação entre o Estado espanhol e a Catalunha, bloqueada há muitos anos".



Puigdemont lembrou a Rajoy que apesar da violenta repressão lançada por Madrid na Catalunha - "uma atuação policial denunciada pelos mais prestigiados organismos internacionais" - mais de dois milhões de catalães expressaram nas urnas o desejo de independência.



Acrescenta o líder catalão que, no último escrutínio da região, uma maioria de 47,7 por cento de forças políticas independentistas foram escolhidas para o parlamento catalão, fae aos 39,1 por cento de votos confiados às forças que se opõem à divisão da região.



Nesse sentido, diz Carles Puigdemont a Mariano Rajoy que, perante a "manifestação reiterada da vontade" dos catalães de "decidirem o seu futuro político num referendo", "aceitar a realidade é o caminho para resolver os problemas".