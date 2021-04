Madrid. Iglesias deixa debate após querela sobre ameaças com candidata do Vox

líder do Podemos foi um dos alvos de ameaças de morte nos últimos dias, juntamente com o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e a diretora-geral da Guarda Civil, María Gámez. Daniela Santiago, correspondente da Antena 1 em Espanha



Na primeira intervenção, Iglesias pediu que a candidata do Vox se retratasse. Rocío Monasterio colocou em dúvida as ameaças recebidas por Iglesias e instou o líder do Podemos a sair da sala de debate. Depois de uma troca de palavras e da tentativa da moderadora de manter Pablo Iglesias na sala, o mesmo acabou por sair, seguido pelos restantes candidatos da esquerda espanhola.

Pouco depois de começar o debate produzido pela Cadena SER, Pablo Iglesias saiu da sala onde estavam outros candidatos às eleições da comunidade de Madrid. ONa primeira intervenção, Iglesias pediu que a candidata do Vox se retratasse. Rocío Monasterio colocou em dúvida as ameaças recebidas por Iglesias e instou o líder do Podemos a sair da sala de debate. Depois de uma troca de palavras e da tentativa da moderadora de manter Pablo Iglesias na sala, o mesmo acabou por sair, seguido pelos restantes candidatos da esquerda espanhola.

"Se é assim tão valente, levante-se e vá-se embora", disse Monasterio.





El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

Esta quinta-feira, o Podemos confirmou que Pablo Iglesias recebeu uma carta com graves ameaças de morte, apesar de ainda não ter formalizado uma queixa junto das autoridades. De acordo com uma publicação no twitter do líder do partido, a carta continha quatro balas, dirigidas a Pablo Iglesias, mulher e seus pais.