Madrid. "Invasão" de zapatistas, 500 anos depois

Partiram da Cidade do México a 2 de maio deste ano, rumo a Espanha. Seguiram a rota inversa à que os invasores castelhanos fizeram há meio século. Depois de 50 dias de viagem desembarcaram no norte de Espanha, em Vigo, no dia 22 de junho.





Os sete indígenas zapatistas que compõem a comitiva dizem que o objetivo da viagem é "falar sobre as nossas histórias mútuas, o nosso sofrimento, a nossa raiva, os nossos sucessos e nossos fracassos".

Em comunicado citado pela Al Jazeera, o grupo acrescenta que a missão é ouvir e aprender com as lutas locais por justiça social.





A história asteca é relembrada pela especialista Caroline Pennock, que explica a conquista. Os espanhóis estabeleceram alianças com povos indígenas e sitiaram Tenochtitlan. A capital asteca caiu a 13 de agosto de 1521. "Mesmo com as estimativas mais baixas, cerca de oito em cada 10 pessoas morreram de doenças trazidas pelos europeus" disse Pennock.





A Cidade do México foi construída sobre as ruínas de Tenochtitlan. Andres Manuel Lopez Obrador, presidente mexicano, declarou em 2019, que Espanha devia pedir desculpas pela brutal conquista.





Mas o grupo zapatista tem outra opinião. Pretende assinalar esta data reformulando o conceito para "500 anos de resistência índigena".







"Vamos dizer ao povo espanhol duas coisas simples: uma, não nos conquistaram, ainda estamos aqui a resistir, em rebelião. Em segundo lugar, o governo espanhol não precisa de pedir desculpa por nada", sublinharam.





Os zapatistas e apoiantes vão percorrer Madrid, desde a Puerta del Sol até à Praça Colombo, numa marcha que decorre esta sexta-feira.







A identificação da estação de metro Sol foi trocada por uma placa de "boas vindas zapatistas" (Bienvenidas Zapatistas).